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РИА Новости

Российские военные научились заводскому ремонту танков в полевых условиях

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Погрузка БМП-1 после ремонта, произведенного подразделением группировки войск "Восток". 21 февраля 2024
Погрузка БМП-1 после ремонта, произведенного подразделением группировки войск "Восток". 21 февраля 2024.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Минобороны показало, как в полевых условиях чинят танки до заводского уровня

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащие действующей в зоне СВО группировки войск "Восток" создали метод ремонта подбитых танков в полевых условиях, который раньше был возможен только на заводах, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Восток" в полевых условиях восстанавливают подбитые танки, которые раньше можно было ремонтировать только на заводе. Разработанная ими методика уже доказала свою эффективность и ускорила процесс возвращения боевых машин на передовую. На участке ремонта танков Т-80 и их модификаций работа кипит даже ночью. Ремонт занимает в среднем от 2 до 3 суток", - рассказали в военном ведомстве.

При "тяжелых случаях" на восстановление техники уходит до 5 дней. После ремонта машины проверяют, а затем передают представителям воинских подразделений.

"Сейчас меняем поврежденный прицел на танке Т-80 БВМ. В моей практике были случаи, когда меняли башню танка. Полностью её отвязали, поставили новую. Также меняем ходовую часть танка, пушки, гусеницы, подвесные, опорные катки. Дополнительную динамическую броню вешаем. В общем, здесь мы делаем всё, что связано с техникой", - сказал мастер ремонтной роты Александр, видео разговора с которым приводит МО РФ.

Как рассказал механик Владимир, ремонтировать танки требуется не только качественно, но и оперативно. "Машины приходят с разными неисправностями. Мы выполняем свой долг. Наша задача заключается в быстром, оперативном, а главное качественном восстановлении вооружения. Чтобы техника не задерживалась у нас долго, а как можно скорее убыла на передовые позиции для выполнения боевых задач", - отметил Владимир.

Согласно сообщению, опыт ремонтников группировки "Восток" оценили в экспертной среде: представители научно-исследовательских институтов интересуются мнением механиков, консультируются с ними, как улучшить броню и увеличить огневую мощь танков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
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