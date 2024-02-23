Россия преодолела разрыв в сфере производства БПЛА, заявил Медведев

Медведев: Россия за полтора года преодолела разрыв в сфере производства БПЛА

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Производство беспилотных летательных аппаратов в России до начала спецоперации не было хорошо развито, но за последние 1,5 года разрыв удалось преодолеть, сейчас БПЛА действуют во всех сегментах, это поставлено на поток, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Отдельная тема – это беспилотные летательные средства. У нас до начала СВО, действительно, этот компонент не был хорошо развит. Но, к чести ОПК, надо признать, что за последние буквально полтора года этот разрыв был преодолен. И сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах, начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами, то есть разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают. Все это тоже поставлено на поток", - сообщил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

Он добавил, что российский ОПК выдержал проверку спецоперацией, и поблагодарил всех работников комплекса. "Это на самом деле энтузиасты своего дела, настоящие патриоты", - заявил зампред Совбеза.