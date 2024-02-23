Комбинация пушки, ракет и лазера: бундесвер закупает новую систему ПВО Skyranger 30

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Немецкий парламент одобрил закупку мобильных систем противовоздушной обороны Skyranger, которые размещены на базе БТР 8x8 Boxer и оснащены комбинированным вооружением: 30-мм пушкой, ЗУР Stinger и – в варианте Skyranger 30 HEL – лазерной установкой.

В первоначальный заказ, оцениваемый в почти €650 млн, входит прототип, 18 серийных экземпляров, 8 машин для перезарядки, 8 ремонтных машин и 18 тренажеров с возможностью приобретения дополнительных 30 зенитных установок в будущем.

Эта закупка направлена на срочное усиление возможностей армии в области ПВО

- пояснили в бундесвере.

Немецкое командование рассматривает Skyranger 30 как временное решение, пока не будет разработана система ПВО NNbS, которая, как ожидается, будет введена в строй позже в текущем десятилетии.

Как поясняют в Rheinmetall, темп ведения огня револьверной пушки KCE калибром 30x173 мм составляет 1200 выстрелов в минуту. Программируемые боеприпасы с дистанционным подрывом увеличивают вероятность поражения даже самых миниатюрных воздушных целей. Управляемые ракеты Skyranger 30 повышают оперативную гибкость системы и максимальную дальность действия. Лазерная установка генерирует луч мощностью 20 кВт, которую планируется увеличить до 100 кВт.