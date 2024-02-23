США предупреждают союзников: Россия в этом году может вывести на орбиту ядерное оружие (The New York Times, США)

NYT: США сообщили союзникам об "угрозе" со стороны РФ, не имея точных данных

США предупредили союзников об угрозе со стороны России, о которой сами мало что знают, пишет NYT. Речь идет о якобы планах Москвы вывести на орбиту ядерное оружие. Однако официальные лица в Вашингтоне признают, что не доверяют анализу разведки. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

Дэвид Сангер

Американские разведывательные службы проинформировали ближайших европейских союзников, что если Россия собирается вывести на орбиту ядерное оружие, то скорее всего, она сделает это в текущем году. Вместе с тем, они сообщили, что Москва может отправить в космос боевую часть с инертным снаряжением, то есть, пустышку, чтобы Запад строил догадки о ее возможностях.

Такая оценка появилась в момент, когда представители американских разведывательных служб спешно проводят секретные брифинги для членов НАТО и азиатских союзников. Сейчас уже начали появляться детали американских оценок намерений России.

Американские разведывательные службы резко расходятся во мнениях относительно планов президента Владимира Путина. Во вторник Путин решительно отверг обвинения в том, что он намерен разместить на околоземной орбите ядерное оружие. А его министр обороны заявил, что предостережения разведки были сфабрикованы в попытке заставить конгресс утвердить дополнительную помощь Украине.

Во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу Путин сказал, что Россия всегда была "категорически против размещения ядерного оружия в космосе", и что она соблюдала Договор по космосу от 1967 года, который запрещает милитаризацию космического пространства, в том числе, размещение ядерного оружия на орбите.

"Мы призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, — цитируют слова Путина российские государственные СМИ, — но и предлагали многократно усилить эту совместную работу".

В среду Путин подчеркнул ту важную роль, которую, по его мнению, играет в обороне страны российский ядерный арсенал. Во время посещения авиационного предприятия он забрался в бомбовый отсек стратегического бомбардировщика Ту-160М, самого современного в составе российских военно-воздушных сил.

Путин не скрывает своей заинтересованности в модернизации российских систем доставки времен холодной войны, таких как бомбардировщики, который могут достичь территории США и способны нести на борту более двух десятков единиц ядерного оружия. А еще он рекламирует новое оружие, часть которого пока находится на стадии проектирования. Среди прочего, речь идет о ядерной торпеде "Посейдон", способной в автоматическом режиме пересечь Тихий океан и взорваться на Западном побережье США. (Россия старается скрывать несчастные случаи и аварии, которыми сопровождались испытания такого нового оружия.)

Но космическое оружие — это совсем другое дело. В отличие от остальной части российского или американского арсенала, такое оружие не предназначено для нанесения ударов по городам и военным объектам на Земле. Оно находится внутри спутника и может уничтожать группировки коммерческих и военных спутников, выведенных на околоземную орбиту. Например, это спутники Starlink, которые меняют возможности глобальной связи. Когда Украина получила возможность подключить свою армию, правительство и руководство к системе Starlink, это сыграло важнейшую роль в выживании страны в первые месяцы вооруженного конфликта, который начался два года тому назад.

По словам двух высокопоставленных руководителей, ознакомленных с содержанием разведывательных оценок США, американцы заявляют, что Путин наверняка верит, будто сама угроза массовых сбоев, даже если для этого придется взрывать российские спутники, придаст его ядерному арсеналу сдерживающий эффект нового типа. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что согласно полученной союзниками информации, такой пуск может состояться в текущем году.

Если бомбардировщик Ту-160, куда в среду забрался Путин, сбросит свои бомбы на Соединенные Штаты или на другого члена НАТО, ответ наверняка будет молниеносным. Но как рассказали своим партнерам американские аналитики, Путин мог сделать вывод, что старая доктрина "взаимно гарантированного уничтожения" в космосе неприменима. Никто не пойдет на риск ядерной войны из-за взорванных спутников, особенно если при этом не было человеческих жертв.

Но американские официальные лица признают, что у них низкий уровень доверия к собственному анализу в вопросе о том, действительно ли Путин готов вывести на орбиту ядерное оружие. Они пришли к выводу, что Россия в начале 2022 года, когда Путин приказал начать военную операцию на Украине, испытала такую систему. Но прошло какое-то время, прежде чем американская разведка определила, что это было пробное испытание в рамках подготовки к выводу ядерного оружия на орбиту.

Сейчас разведывательные ведомства расходятся во мнениях относительно того, что будет дальше. Кто-то считает, что Путин может вывести на орбиту "оружие-пустышку", скрыв, есть там настоящий боезаряд или нет. В этом случае реагировать на такой пуск будет намного сложнее.

Но Вашингтон очень сильно встревожен, и госсекретарь Энтони Блинкен в прошлые выходные предупредил своих коллег из Китая и Индии, что если на околоземной орбите будет приведено в действие ядерное оружие, их спутники тоже будут выведены из строя. Он призвал их повлиять на Путина и не допустить размещения такого оружия в космическом пространстве.

Министр обороны Шойгу заявил во вторник, что Россия не нарушала договор от 1967 года, однако не стал ничего говорить о дальнейших планах. "У нас нет … размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-либо других элементов ядерного оружия по спутникам или по созданию полей, которые не позволят работать эффективно спутникам", — приводят его слова на встрече с Путиным российские средства массовой информации.

"У нас этого нет, они знают, что у нас этого нет, и тем не менее поднимают шум", — продолжил он. " Причина, по которой на Западе подняли шум, на наш взгляд, заключается в двух вещах. Первое – это напугать сенаторов и конгрессменов для того, чтобы продвинуть и продавить выделение тех средств, которые якобы направлены не просто для Украины, а для того, чтобы противостоять России, нанести ей стратегическое поражение. Второе — это ситуация, которой они хотели бы, на наш взгляд, подвигнуть нас, может быть, так неуклюже, к диалогу по стратегической стабильности", — сказал министр. Он имел в виду проведенные перед началом вооруженного конфликта непродолжительные переговоры по вопросу соглашения на смену Договору СНВ-3, которым ограничивается общее количество развернутого ядерного оружия у США и России. Срок действия договора истечет через два года.

Эти переговоры также были посвящены оружию нового типа и новым технологиям, которые способны создавать новые ядерные угрозы, включая искусственный интеллект. Но с началом российской военной операции переговоры были прекращены, и никто их не возобновляет.