ВСУ заявляют, что наладили самостоятельный ремонт гаубиц M777

Командование логистикой ВСУ заявило о начале ремонта 155-мм буксируемых гаубиц М777 на территории страны.

Это еще один шаг к тому, чтобы украинцы стали независимыми в поддержании переданных западными партнерами вооружений

- говорится в польском издании Defence24.

Как указывается, ВСУ должны были получить около 190 экземпляров этой гаубицы (при этом всего было выпущено около 1000 экземпляров). Многие из них были уничтожены или повреждены в результате контрбатарейного огня ВС РФ и действий российских беспилотников, что привело к необходимости отправки этого оружия на ремонт за пределы Украины.

Начало самостоятельного ремонта М777 в украинском тылу – это очень хорошая информация, так как это значительно ускорит их возвращение на фронт

- отмечается в издании.

При этом подчеркивается, что результат будет зависеть от качества выполненных работ. Поскольку многие компоненты M777 изготовлены из титана, а не из стали или алюминия, требуется особая квалификация персонала.

Скорее всего, не обойтись без необходимости привозить стволы и другие ключевые компоненты из-за рубежа. Тем не менее, это еще один шаг в пользу независимости украинского тыла

- говорится в издании.

Источник: topwar.ru

M777 – это буксируемая гаубица британской конструкции производства BAE Systems, разработанная для нужд армии США для замены старых 155-мм артиллерийских систем M198. С 2002 года было поставлено более 1000 экземпляров. Ключевой особенностью гаубицы является очень низкая масса в 4,2 тонны, так как часть элементов M777 выполнена из титана вместо стали.

Дальность действия составляет 24,7 км при отстреле стандартных ОФС, 30 км при использовании снарядов с газогенератором или 40 км при применении высокоточных боеприпасов M982 Excalibur.