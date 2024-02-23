ВСУ заявляют, что наладили самостоятельный ремонт гаубиц M777

Командование логистикой ВСУ заявило о начале ремонта 155-мм буксируемых гаубиц М777 на территории страны.
- говорится в польском издании Defence24.
Как указывается, ВСУ должны были получить около 190 экземпляров этой гаубицы (при этом всего было выпущено около 1000 экземпляров). Многие из них были уничтожены или повреждены в результате контрбатарейного огня ВС РФ и действий российских беспилотников, что привело к необходимости отправки этого оружия на ремонт за пределы Украины.
- отмечается в издании.
При этом подчеркивается, что результат будет зависеть от качества выполненных работ. Поскольку многие компоненты M777 изготовлены из титана, а не из стали или алюминия, требуется особая квалификация персонала.
- говорится в издании.
|Источник: topwar.ru
M777 – это буксируемая гаубица британской конструкции производства BAE Systems, разработанная для нужд армии США для замены старых 155-мм артиллерийских систем M198. С 2002 года было поставлено более 1000 экземпляров. Ключевой особенностью гаубицы является очень низкая масса в 4,2 тонны, так как часть элементов M777 выполнена из титана вместо стали.
Дальность действия составляет 24,7 км при отстреле стандартных ОФС, 30 км при использовании снарядов с газогенератором или 40 км при применении высокоточных боеприпасов M982 Excalibur.