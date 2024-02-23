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РИА Новости

В зоне СВО применяют комплекс, позволяющий выспаться за 20 минут

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Российские военные
Российские военные.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В зоне СВО применяют комплекс "Ритм-Полет", позволяющий выспаться за 20 минут

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские инженеры разработали комплекс биостимуляции "Ритм-Полет", который позволяет за 20 минут отдохнуть как за время полноценного сна длительностью 4-6 часов, аппарат уже применяется для восстановления военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Комплекс биоритмостимуляции холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аппарат с помощью программируемого светового и звукового воздействия нормализует эмоциональное состояние человека при профессиональных перегрузках. Также он снимает нервное напряжение и усталость, повышает устойчивость к стрессам, предупреждает утомление, повышает жизненный тонус и работоспособность, рассказали разработчики.

Комплекс, созданный инженерами нижегородского НПП "Полет", состоит из маски со встроенным экраном, передающим световые сигналы, наушников и пульта управления для регулирования времени процедуры и её интенсивности.

"Изначально комплекс был разработан для военных летчиков, но аппаратура получила более широкое применение. К примеру, сейчас "Ритм-Полет" активно используется военными, в том числе в зоне СВО. Применение аппарата помогает специалистам расширить возможности для повышения работоспособности личного состава, тренировки устойчивости к стрессовым ситуациям и стимуляции защитных механизмов организма", – приводит госкорпорация слова гендиректора предприятия Алексея Комякова.

Разработка представлена среди другой российской продукции для нужд СВО на стенде Нижегородской области на международной выставке-форуме "Россия". Она проходит на ВДНХ и будет работать до 8 июля.

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Россия
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Росэлектроника
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