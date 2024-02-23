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ТАСС

Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б на случай отсутствия помощи США

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Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивная фотография
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Tobias Schwarz

Президент Украины также не согласился с утверждением, что взятие Авдеевки российскими силами открывает новую фазу в ходе конфликта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б на тот случай, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.

"Трудно найти что-то подобное, - сказал он в ответ на вопрос журналиста телеканала Fox News Брета Байера о том, какие у Украины есть еще опции. - Конечно, мы что-то найдем, мы должны найти какие-то параллельные шаги, параллельные правила. Мы не останемся на том же месте. Мы должны выжить. Но эта помощь критически важна".

Зеленский также не согласился с утверждением журналиста, что взятие Авдеевки российскими силами открывает новую фазу в ходе конфликта. "Да, прошлый год был в основном сложным для нас, конец года. Но я думаю, мы сделали хорошую работу", - отметил он, добавив, что Авдеевка - это только "один город".

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявляла, что у Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Киеву. По ее словам, американская администрация продолжит добиваться от законодателей предоставления дальнейшей помощи Украине.

Американская администрация почти четыре месяца назад направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Ряд республиканцев выступили против. 13 февраля Сенат все же принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, но Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту. 

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Израиль
Китай
Россия
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Тайвань
Украина
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