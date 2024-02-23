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ЦАМТО

Embraer и Sierra Nevada вновь предлагают A-29 "Супер Тукано" ВВС Ганы

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Лёгкий штурмовик A-29 Super Tucano
Лёгкий штурмовик A-29 Super Tucano.
Источник изображения: defenseworld.net

ЦАМТО, 22 февраля. Бразильская Embraer совместно с американской Sierra Nevada Corp (SNC) 19 февраля провела демонстрацию легкого ударного самолета A-29 "Супер Тукано" министру обороны и представителям командования ВС Ганы.

Демонстрация была проведена на авиабазе в Аккре и транслировалась в прямом эфире через YouTube.

В своем выступлении начальник штаба ВВС вице-маршал авиации Фредерик Асаре Кваси Беко (Marshal Frederick Asare Kwasi Bekoe) заявил, что демонстрация платформы является поводом для проведения переговоров со Sierra Nevada Corp и Embraer Defense & Security о сотрудничестве и перспективных закупках.

Он добавил, что ВВС Ганы считают A-29 "Супер Тукано" "подходящей платформой", обеспечивающей возможности сдерживания потенциального противника и нанесения ударов в регионе. Отметив, что самолет является многоцелевым и относительно дешевым в эксплуатации, вице-маршал заявил, что его можно использовать для борьбы с террористами, повстанцами и пиратами, а также для контроля границ.

Присутствовавшие на мероприятии смогли ознакомиться с самолетом перед тем, как он выполнил демонстрационный полет над базой, в расположении которой также находились вертолеты Ми-171, Z-9, легкие штурмовики К-8 и самолет ВТА С-295.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВВС Ганы рассматривает возможность покупки A-29 "Супер Тукано" с 2014 года. В июне 2015 года в ходе Парижского авиасалона Embraer Defense & Security объявила о подписании с Министерством обороны Ганы контракта на поставку 5 легких ударных / учебно-тренировочных самолетов EMB-314/A-29 "Супер Тукано", материального обеспечения и создания системы обучения пилотов и технического персонала. Стоимость контракта, сроки поставки самолетов не разглашались. "Супер Тукано" планировалось использоваться для повышенной подготовки пилотов, наблюдения за границей, обеспечения внутренней безопасности. Тем не менее, данный контракт так и не был реализован.

Ранее Embraer Defense & Security уже продала EMB-314/A-29 "Супер Тукано" на африканском континенте таким странам, как Ангола, Буркина-Фасо, Мавритания, Сенегал, Нигерия и Мали.

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Страны
Ангола
Бразилия
Буркина-Фасо
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Мавритания
Мали
Нигерия
Сенегал
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Продукция
EMB-314
Ми-17
Ми-8АМТ
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