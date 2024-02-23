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Известия.ru

Важнейшие победы России в СВО. Инфографика

Разделы: Флот
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Виды освобожденной Авдеевки
Виды освобожденной Авдеевки.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Специальная военная операция России по защите населения Донбасса началась 24 февраля 2024 года.

Общими целями СВО являются:

  • защита мирного населения Донбасса;
  • освобождение Донбасса и других оккупированных Украиной территорий;
  • демилитаризация и денацификация Украины.

За время боевых действий Вооруженные силы РФ одержали немало побед и взяли крупные стратегические рубежи.


Так, 27 февраля 2022 года была взята Новая Каховка. Ее освобождение позволило разблокировать Северо-Крымский канал.

Через день под контроль был взят Бердянск — город-порт на берегу Азовского моря.

1 марта российские войска вошли в город Мелитополь, который служит транспортной развязкой между Россией, Азией и Европой, а на следующий день установили контроль над Старобельском — стратегически важным городом неподалеку от Луганска. Также 2 марта под контроль ВС РФ перешел и Токмак — коммуникационный пункт с железнодорожным узлом.

4 марта был освобожден Энергодар. Именно там расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. А взятие города Сватово 6 марта позволило ликвидировать опасную дугу Сватово – Кременная.

Следующей крупной победой стал Скадовск. 9 марта российские войска взяли этот город, открывающий доступ к Джарылгачскому заливу Черного моря. А железнодорожный узел в Волновахе, связывающий Донецк с Мариуполем, перешел под контроль ВС РФ 11 марта.

20 мая с фронта пришла новость о взятии Мариуполя, одного из крупнейших портов на Азовском море. С 25 июня по 3 июля длилось взятие Северодонецка и Лисичанска. Эти победы стали заключительным этапом в освобождении всех территорий Луганской Народной Республики (ЛНР).

13 января 2023 года российские войска вошли в Соледар. Город имел важнейшее значение для линии обороны и снабжения нескольких группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ).

21 мая украинские войска были отрезаны от Артемовска, через который проходили пути снабжения на Донецком направлении.

К 25 декабря был взят крупный укрепрайон ВСУ — Марьинка. Через город проходит автомагистраль Донецк – Запорожье.

Наконец, 17 февраля 2024 года российские войска установили контроль над Авдеевкой. Это северный пригород Донецка, бои за который продолжались с самого начала СВО. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

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