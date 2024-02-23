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Интерфакс-АВН

Министр обороны Белоруссии заявил об ударной группировке Украины у границ страны

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В.Хренин
В.Хренин.
Источник изображения: militarynews.ru

Минск. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью до 114 тыс. человек, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

"На сегодняшний день - порядка 112-114 тыс. эта группировка, - сказал глава Минобороны Белоруссии в интервью телеканалу "Россия 24". - Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются чуть больше-меньше 17 (тысяч человек, - "ИФ")". При этом, как подчеркнул Хренин, это не требует от Белоруссии усиления на границе с Украиной.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
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