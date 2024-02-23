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ТАСС

Медведев назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире

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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Замглавы Совбеза РФ отметил, что все разговоры с теми, кто принимает участие в СВО, как на полигонах, так и на линии боевого соприкосновения, "доказывают, что это именно так"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает российский танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос ТАСС в интервью российским СМИ.

"У нас есть танки, которые блестяще себя зарекомендовали в период СВО - это Т-90М "Прорыв", который недавно президент [РФ Владимир Путин] назвал лучшим танком в мире. Я хотел бы полностью разделить эту позицию", - сказал Медведев.

Он добавил, что все его разговоры с теми, кто принимает участие в СВО, как на полигонах, так и на линии боевого соприкосновения, "доказывают, что это именно так". "Боевые командиры, которые вернулись с передовой, формируют часть, просили помочь получить Т-90М. Это очень хорошее оружие", - добавил замглавы Совбеза.

Говоря о том, почему Россия не использует новейшие разработки, такие как "Армата", в зоне СВО, Медведев заметил, что "танк "Армата" - это новый танк, он еще испытания в полной мере не прошел". При этом он сделал акцент на то, что это еще и "не самый дешевый танк". "Парады - это парады. Война - это война. Это совершенно разные вещи", - заключил политик. 

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Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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