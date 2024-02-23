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ТАСС

Мишель считает, что глобальный Юг нужно привлекать к поддержке Украины

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Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

По словам председателя Евросовета, военная помощь "в короткие сроки" должна обеспечиваться за счет стимулирования европейской индустрии

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что необходимо привлекать глобальный Юг к помощи Украине.

"Есть только один план - А: это полная поддержка Украины. Политическая поддержка означает ее расширение. Необходимо привлекать глобальный Юг, объясняя, что действия России угрожают мировой стабильности. Это означает финансовую поддержку. Мы рассматриваем, как можно использовать замороженные российские активы", - сказал Мишель в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, военная помощь "в короткие сроки" должна обеспечиваться за счет стимулирования европейской индустрии, также нужно продолжать "поддерживать усилия [президента Украины Владимира] Зеленского по достижению мира".

Кроме того, Мишель отметил необходимость укрепления европейской обороны. "Сомнения Конгресса США (по поводу нового финансирования Украины - прим. ТАСС) и то, что экс-президент [Дональд Трамп] участвует в избирательной кампании, должны заставить нас понять, что в будущем нужно в большей степени рассчитывать на собственные возможности, инвестируя гораздо больше в оборону", - добавил глава Евросовета. 

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