Белоруссия примет учения региональной группировки войск в 2025 году

Хренин: учения региональной группировки состоятся в 2025 году в Белоруссии

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Учения региональной группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году на территории Белоруссии, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Вы про учения спросили. Решение принято в 2009 году нашими президентами, что каждые два года на территории одной из стран будут проводить какое-то учение... Следующее учение пройдет в 2025 году на территории Республики Беларусь", - сказал Хренин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что перед региональной группировкой войск России и Белоруссии стоит одна крупная задача - защита и обеспечение военной безопасности Союзного государства.