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РИА Новости

В Белоруссии рассказали, когда и где пройдут совместные учения с РФ

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Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Министр Хренин: в 2025 году в Белоруссии пройдут российско-белорусские учения

МОСКВА, 22 февраля/ Радио Sputnik. Учения региональной группировки российских и белорусских войск пройдут в 2025 году на территории Белоруссии, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

"Вы про учения спросили. Решение принято в 2009 году нашими президентами, что каждые два года на территории одной из стран будут проводить какое-то учение... Следующее учение пройдет в 2025 году на территории Республики Беларусь", – цитирует Хренина РИА Новости.

В интервью телеканалу "Россия 24" он подчеркнул, что перед региональной группировкой войск России и Белоруссии стоит одна крупная задача – защита и обеспечение военной безопасности Союзного государства.

Радио Sputnik ранее сообщило, что Хренин предупредил о готовности Белоруссии сбивать нарушителей воздушного пространства.

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