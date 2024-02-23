Войти
Военное обозрение

ВМС Ирана направили свой эсминец в Индию для участия в крупномасштабных военно-морских учениях

204
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Исламская Республика Иран активно наращивает свой военный потенциал, становясь все более значимой не только региональной, но и международной силой. Находясь под многолетними международными и односторонними санкциями, Тегеран не только сохранил экономику, но и вышел в число мировых лидеров в разработке и производстве беспилотников военного назначения, а также ракет малой и средней дальности. Есть успехи у Ирана и в принятии на вооружение собственных военных кораблей.

В условиях резкого изменения геополитической обстановки и постепенной утраты общемирового влияния США и НАТО, Иран развивает военно-политические связи со странами, неподконтрольными напрямую Вашингтону и так называемому коллективному Западу. В частности, иранские Военно-морские силы в данное время принимают участие в крупномасштабных многосторонних учениях, организованных Индией.

Иранское частное информационное агентство Tasnim News Agency сообщает, что ВМС республики направили в портовый город Вишакхапатнам на юго-восточном побережье Индии эсминец Dena для участия в военно-морских учениях «Милан-2024», которые проходят с 19 по 27 февраля. Всего в портовой фазе учений принимают участие военные корабли ВМС пятидесяти стран, включая отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников». Во время морского этапа с 24 по 27 февраля военно-морские силы проведут совместные передовые учения по противовоздушной обороне, противолодочным и надводным действиям, пишет агентство.

Заместитель командующего Южным флотом ВМС Ирана контр-адмирал Джалиль Мокаддам назвал военное сотрудничество с Индией «очень хорошими и растущими отношениями». Он подчеркнул, что обе страны с их богатым цивилизационным прошлым являются двумя значимыми военно-морскими державами, а укрепление военного взаимодействия поможет обеспечить безопасность на море и послужит интересам всех государств региона.

Что особо примечательно, среди приглашенных Индией к участию в военно-морских маневрах «Милан-2024» есть и страны НАТО, в частности, Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты и другие. Пока точно неизвестно, все ли страны ответили согласием, но эсминец Halsey (DDG-97) класса «Арли Бёрк» ВМС США уже прибыл накануне в индийский порт, сообщается в новостной ленте сайта «Милан-2024». Скорее всего, кое-кто отказался, так как из 60 приглашенных государств в портовых учениях задействовали свои корабли только 50 стран.

Источник изображения: topwar.ru

Эсминец (по классификации НАТО фрегат) иранского производства «Дена» известен тем, что в прошлом году совершил кругосветное плавание в составе 86-й флотилии Ирана в сопровождении передового базового корабля «Макран». Кругосветный поход протяженностью в 63 000 километров длился девять месяцев без каких-либо поломок или даже временного сбоя связи. Комментируя это несомненно важное событие, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Шахрам Ирани отметил высокие достижения своей страны в судостроении, а также разработке современных корабельных систем связи и навигации.

Адмирал подчеркнул, что таким образом Иран уже перестал быть сугубо региональной военно-морской державой. В планах командования ВМС республики обеспечить свое присутствие в том числе в Арктике.

Эсминец Dena класса Mowj вошел в состав ВМС КСИР в июне 2021 года. Военный корабль оснащен противокорабельными крылатыми ракетами, торпедами и артиллерийскими системами. Передовой базовый корабль Makran был построен на основе нефтяного танкера. Он способен нести пять вертолетов и другую полезную нагрузку и используется для обеспечения материально-технической поддержки боевых кораблей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Индия
Иран
Россия
США
Франция
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
NATO
Арктика
БПЛА
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
07.02.2022
Российский флот на заднем дворе Европы
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
20.08.2014
Возвращение в Черное море
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
19.11.2012
Последняя командировка Анатолия Сердюкова
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 05:30
  • 59533
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.02 01:21
  • 1
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 15:13
  • 415
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы