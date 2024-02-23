ВМС Ирана направили свой эсминец в Индию для участия в крупномасштабных военно-морских учениях

Источник изображения: topwar.ru

Исламская Республика Иран активно наращивает свой военный потенциал, становясь все более значимой не только региональной, но и международной силой. Находясь под многолетними международными и односторонними санкциями, Тегеран не только сохранил экономику, но и вышел в число мировых лидеров в разработке и производстве беспилотников военного назначения, а также ракет малой и средней дальности. Есть успехи у Ирана и в принятии на вооружение собственных военных кораблей.

В условиях резкого изменения геополитической обстановки и постепенной утраты общемирового влияния США и НАТО, Иран развивает военно-политические связи со странами, неподконтрольными напрямую Вашингтону и так называемому коллективному Западу. В частности, иранские Военно-морские силы в данное время принимают участие в крупномасштабных многосторонних учениях, организованных Индией.

Иранское частное информационное агентство Tasnim News Agency сообщает, что ВМС республики направили в портовый город Вишакхапатнам на юго-восточном побережье Индии эсминец Dena для участия в военно-морских учениях «Милан-2024», которые проходят с 19 по 27 февраля. Всего в портовой фазе учений принимают участие военные корабли ВМС пятидесяти стран, включая отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников». Во время морского этапа с 24 по 27 февраля военно-морские силы проведут совместные передовые учения по противовоздушной обороне, противолодочным и надводным действиям, пишет агентство.

Заместитель командующего Южным флотом ВМС Ирана контр-адмирал Джалиль Мокаддам назвал военное сотрудничество с Индией «очень хорошими и растущими отношениями». Он подчеркнул, что обе страны с их богатым цивилизационным прошлым являются двумя значимыми военно-морскими державами, а укрепление военного взаимодействия поможет обеспечить безопасность на море и послужит интересам всех государств региона.

Что особо примечательно, среди приглашенных Индией к участию в военно-морских маневрах «Милан-2024» есть и страны НАТО, в частности, Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты и другие. Пока точно неизвестно, все ли страны ответили согласием, но эсминец Halsey (DDG-97) класса «Арли Бёрк» ВМС США уже прибыл накануне в индийский порт, сообщается в новостной ленте сайта «Милан-2024». Скорее всего, кое-кто отказался, так как из 60 приглашенных государств в портовых учениях задействовали свои корабли только 50 стран.

Источник изображения: topwar.ru

Эсминец (по классификации НАТО фрегат) иранского производства «Дена» известен тем, что в прошлом году совершил кругосветное плавание в составе 86-й флотилии Ирана в сопровождении передового базового корабля «Макран». Кругосветный поход протяженностью в 63 000 километров длился девять месяцев без каких-либо поломок или даже временного сбоя связи. Комментируя это несомненно важное событие, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Шахрам Ирани отметил высокие достижения своей страны в судостроении, а также разработке современных корабельных систем связи и навигации.

Адмирал подчеркнул, что таким образом Иран уже перестал быть сугубо региональной военно-морской державой. В планах командования ВМС республики обеспечить свое присутствие в том числе в Арктике.

Эсминец Dena класса Mowj вошел в состав ВМС КСИР в июне 2021 года. Военный корабль оснащен противокорабельными крылатыми ракетами, торпедами и артиллерийскими системами. Передовой базовый корабль Makran был построен на основе нефтяного танкера. Он способен нести пять вертолетов и другую полезную нагрузку и используется для обеспечения материально-технической поддержки боевых кораблей.