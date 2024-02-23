Войти
ЦАМТО

Италия и ОАЭ создали СП по строительству военно-морской техники

202
0
0
Верфь Fincantieri
Верфь компании «Финкантьери» (Fincantieri).
Источник изображения: Fincantieri

ЦАМТО, 22 февраля. Итальянская судостроительная компания Fincantieri и Abu Dhabi Ship Building (ADSB), входящая в конгломерат Edge Group из ОАЭ, подписали соглашение о создании СП с акцентом на проектирование и производство военно-морской техники.

Как отмечается, совместное предприятие Edge с Fincantieri повысит потенциал роста Abu Dhabi Ship Building и откроет двери в регион для ее итальянского партнера. По оценке компаний, проект имеет производственный потенциал в стоимостном объеме до 30 млрд. евро (32,4 млрд. долл.).

Компания Abu Dhabi Ship Building получит 51% акций совместного предприятия, руководство которым будет осуществлять Fincantieri, используя накопленный управленческий потенциал. СП будет базироваться в Абу-Даби и в основном сосредоточится на заказах от стран, не входящих в НАТО, используя выгоду от имеющихся у ОАЭ межправительственных соглашений и пакетов экспортного кредитного финансирования. Также может быть получен ряд стратегических заказов, размещенных некоторыми странами-членами НАТО.

Согласно заявлению ADSB, хотя СП планируется использовать для расширения возможностей Edge в проектировании и строительства фрегатов и других крупных надводных судов, компания не скрывает своих амбиций по разработке подводных лодок среднего водоизмещения.

Ожидается, что сотрудничество Edge с Fincantieri установит новые стандарты в судостроении. При этом особое внимание будет уделено созданию совместной интеллектуальной собственности.

Как напоминает Shephard Media, Fincantieri имеет обширный портфель заказов на боевые надводные корабли основного класса для Италии, других стран, а также в рамках многонациональных программ, таких как FREMM.

Итальянская компания активно работает и на Ближнем Востоке. В частности, два патрульных корабля класса OPV было построено для ВМС Катара в рамках более крупного контракта на производство семи кораблей стоимостью 4 млрд. евро (4,67 млрд. долл.). Кроме того, Fincantieri участвует в тендере на поставку десантных кораблей-доков для ВМС Саудовской Аравии.

Со своей стороны, верфь ADSB в феврале 2023 года подписала крупный контракт с Анголой на поставку трех корветов BR71 MkII и малых плавсредств. В мае 2021 года компания подписала с ВМС ОАЭ контракт стоимостью 3,5 млрд. дирхамов (952,8 млн. долл.) на строительство четырех патрульных кораблей класса "Фаладж-3".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Ангола
Италия
Катар
ОАЭ
Саудовская Аравия
Компании
ADSB
Fincantieri
Проекты
DCNS FREMM
NATO
Похожие новости
08.12.2023
Арабские страны Персидского залива предпочитают западную технику
27.01.2021
Первым делом корабли и самолеты
14.01.2021
Неспокойное Средиземноморье: к какой войне готовится регион
20.02.2019
Главные оружейные игроки Ближнего Востока: обзор оборонного рынка
07.08.2013
Россия – Франция: одностороннее движение
29.09.2011
В тройку крупнейших мировых импортеров военно-транспортных самолетов за период 2003-2010 гг. входят Канада, США и Австралия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 05:30
  • 59533
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.02 01:21
  • 1
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 15:13
  • 415
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы