Италия и ОАЭ создали СП по строительству военно-морской техники

ЦАМТО, 22 февраля. Итальянская судостроительная компания Fincantieri и Abu Dhabi Ship Building (ADSB), входящая в конгломерат Edge Group из ОАЭ, подписали соглашение о создании СП с акцентом на проектирование и производство военно-морской техники.

Как отмечается, совместное предприятие Edge с Fincantieri повысит потенциал роста Abu Dhabi Ship Building и откроет двери в регион для ее итальянского партнера. По оценке компаний, проект имеет производственный потенциал в стоимостном объеме до 30 млрд. евро (32,4 млрд. долл.).

Компания Abu Dhabi Ship Building получит 51% акций совместного предприятия, руководство которым будет осуществлять Fincantieri, используя накопленный управленческий потенциал. СП будет базироваться в Абу-Даби и в основном сосредоточится на заказах от стран, не входящих в НАТО, используя выгоду от имеющихся у ОАЭ межправительственных соглашений и пакетов экспортного кредитного финансирования. Также может быть получен ряд стратегических заказов, размещенных некоторыми странами-членами НАТО.

Согласно заявлению ADSB, хотя СП планируется использовать для расширения возможностей Edge в проектировании и строительства фрегатов и других крупных надводных судов, компания не скрывает своих амбиций по разработке подводных лодок среднего водоизмещения.

Ожидается, что сотрудничество Edge с Fincantieri установит новые стандарты в судостроении. При этом особое внимание будет уделено созданию совместной интеллектуальной собственности.

Как напоминает Shephard Media, Fincantieri имеет обширный портфель заказов на боевые надводные корабли основного класса для Италии, других стран, а также в рамках многонациональных программ, таких как FREMM.

Итальянская компания активно работает и на Ближнем Востоке. В частности, два патрульных корабля класса OPV было построено для ВМС Катара в рамках более крупного контракта на производство семи кораблей стоимостью 4 млрд. евро (4,67 млрд. долл.). Кроме того, Fincantieri участвует в тендере на поставку десантных кораблей-доков для ВМС Саудовской Аравии.

Со своей стороны, верфь ADSB в феврале 2023 года подписала крупный контракт с Анголой на поставку трех корветов BR71 MkII и малых плавсредств. В мае 2021 года компания подписала с ВМС ОАЭ контракт стоимостью 3,5 млрд. дирхамов (952,8 млн. долл.) на строительство четырех патрульных кораблей класса "Фаладж-3".