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ТАСС

Медведев: финансовая помощь США Украине во многом оседает в американской "оборонке"

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

По словам зампреда Совбеза РФ, после просьбы показать Украину американцы "будут долго выискивать на карте мира, где это и что"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Деньги, выделяемые США Украине, во многом расходуются на поддержку американского военно-промышленного комплекса. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Вместо того чтобы (в данном случае действительно трудно не согласиться с рядом законодателей в Америке) укреплять собственную страну, разбираться с этими проблемами на границе, решать социальные острейшие задачи, которые есть в любом государстве, в том числе и в богатой Америке, они тратят сотни миллиардов долларов на страну, которая для большинства американцев неведомо где находится", - указал он, говоря про поддержку Киева Вашингтоном.

Медведев заметил, что после просьбы показать Украину американцы "будут долго выискивать на карте мира, где это и что". "Понятно, что эти деньги в значительной мере идут на поддержание военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, но с другой стороны, они не тратятся на социальные задачи, на экономические задачи", - добавил политик. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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