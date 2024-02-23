Войти
РИА Новости

НАТО может создавать ударные группировки под видом учений, заявили в Минске

195
0
0
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе.
Источник изображения: © Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter

Минобороны Белоруссии: НАТО может создавать ударные группировки под видом учений

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Под видом учений НАТО у белорусских границ могут создаваться ударные группировки, ответ Минска на это может быть адекватным, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24".

"Фиксируем активное перемещение. Задача главнокомандующим поставлена - не проспать. Ведь под видом учений могут создаваться ударные группировки Это самая главная для нас задача - видеть, создаются ли эти группировки или нет. В рамках учений, которые они заявили, у них сейчас происходит этап создания группировок. На какие полигоны они приходят, их состав, внимательно оцениваем и наблюдаем дальше. Если это действительно начнет превращаться в создание более мощных группировок или еще чего-то, будет ответная реакция конечно с нашей стороны", - сказал он. Хренин уточнил, что ответ будет "максимально адекватным".

Ранее начальник генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич сообщил, что армия Белоруссии в период учений НАТО "Защитник" будет наращивать возможности по разведке для контроля ситуации на сопредельной территории и в сопредельном воздушном пространстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
29.12.2021
Год великой поляризации
01.02.2021
"Придется попотеть": американцы оценили группировку российских войск
14.10.2019
Лукашенко предлагает России и Белоруссии обезопасить себя на время учений НАТО в Польше
12.11.2018
Ядерный привет
29.03.2017
Мобилизация умов
09.12.2016
Учения "Запад-2017": Москва давит, Минск молчит
09.11.2012
Сотрудничество границ не имеет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 05:30
  • 59533
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.02 01:21
  • 1
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 15:13
  • 415
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы