НАТО может создавать ударные группировки под видом учений, заявили в Минске

Минобороны Белоруссии: НАТО может создавать ударные группировки под видом учений

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Под видом учений НАТО у белорусских границ могут создаваться ударные группировки, ответ Минска на это может быть адекватным, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24".

"Фиксируем активное перемещение. Задача главнокомандующим поставлена - не проспать. Ведь под видом учений могут создаваться ударные группировки Это самая главная для нас задача - видеть, создаются ли эти группировки или нет. В рамках учений, которые они заявили, у них сейчас происходит этап создания группировок. На какие полигоны они приходят, их состав, внимательно оцениваем и наблюдаем дальше. Если это действительно начнет превращаться в создание более мощных группировок или еще чего-то, будет ответная реакция конечно с нашей стороны", - сказал он. Хренин уточнил, что ответ будет "максимально адекватным".

Ранее начальник генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич сообщил, что армия Белоруссии в период учений НАТО "Защитник" будет наращивать возможности по разведке для контроля ситуации на сопредельной территории и в сопредельном воздушном пространстве.