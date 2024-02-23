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ЦАМТО

Минобороны США в 2024 году сократит свои расходы на 10 млрд. долларов

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 22 февраля. Минобороны США в текущем году сократит свои расходы на 10 млрд. долл. с целью выполнения сделки по достигнутому в 2023 году компромиссу между президентом Джо Байденом и лидерами конгресса о повышении потолка госдолга.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Politico.

"Пентагон сокращает программы вооружений, чтобы остаться в рамках сделки по долгу. Министерство примет сокращение в размере 10 млрд. долл. по установленному конгрессом потолку расходов в текущем году", – говорится в публикации.

Согласно данным издания, под сокращения попадут, в частности, программы расходов на истребители пятого поколения F-35, подводные лодки, а также армейские вертолеты и дроны. Совокупно объем сокращений оценивается в немногим более 1% от совокупного бюджета Пентагона.

Как отмечается, несмотря на кажущуюся незначительной долю снижения расходов, она затронет важные для министерства программы модернизации вооружений, поскольку другие статьи, включая расходы на самих военнослужащих и персонал министерства, не могут быть изменены в меньшую сторону.

При этом урезания трат затронут каждый род американский войск. Так, например, военно-морские силы, как сообщили источники газеты, обсуждают снижение расходов на атомные подводные лодки класса "Вирджиния". Изначально ВМС планировали разместить запрос на две новые субмарины, но в результате придется ограничиться лишь одной подлодкой.

Американская армия, в свою очередь, откажется от уже давно планируемого обновления вертолетного парка многоцелевых винтокрылых машин OH-58 Kiowa, завершения программы модернизации UH-60 Black Hawk, а также обновления парка дронов.

Что касается ВВС США, то в этом году расходы на покупку истребителей пятого поколения F-35 будут снижены на 18%, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bell OH-58
F-35
UH-60
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