Оборонный бюджет ЮАР на 2024/25 ф.г. предложен в сумме 2,74 млрд. долл.

ЦАМТО, 22 февраля. Согласно представленному 21 февраля в парламенте Южно-Африканской Республики государственному бюджету, оборонные расходы страны в 2024/25 ф.г. составят 51,8 млрд. рандов (2,74 млрд. долл.).

Как сообщает Defenceweb.co.za, в 2023/24 ф.г. на оборону было выделено 51,1 млрд. рандов, однако впоследствии сумма ассигнований была скорректирована до 52,4 млрд. рандов. Таким образом, номинальный рост оборонного бюджета в 2024/25 ф.г. по сравнению с 2023/24 ф.г. на момент его направления на утверждение в парламент составляет 1,37% и падение на 1,16% – по итогу реализации.

Планируется, что в 2025/26 ф.г. оборонный бюджет возрастет до 53,7 млрд. рандов, а в 2026/27 ф.г. – до 56,2 млрд. рандов. Тем не менее, учитывая, что инфляция в ЮАР превышает 5%, это также представляет собой снижение в реальном выражении.

Эксперт по обороне Дин Вингрин в комментарии Defenceweb.co.za назвал ситуацию с финансированием Министерства обороны и Сил национальной обороны ЮАР катастрофической. Расходы на оборону в настоящее время составляют около 0,7% валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению со средней международной нормой в 2% ВВП, что создает дополнительную нагрузку на подразделения, которые разверты в Демократической Республике Конго и Мозамбике.