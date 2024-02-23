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Военное обозрение

«Удар по французскому авиастроению»: Индия предпочла сотрудничество по бразильским самолетам C-390

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Источник изображения: topwar.ru

В начале февраля бразильский авиастроитель Embraer и индийская компания Mahindra достигли предварительных договоренностей о закупке Нью-Дели в интересах ВВС страны средних военно-транспортных самолетов C-390 Millennium, а также развертывании их производства в стране.

Ранее данную модель приобрели Бразилия, Португалия, Венгрия, Нидерланды, Австрия, Чехия и Южная Корея. Выход Embraer на индийский рынок сулит производителю солидную прибыль. В связи с этим во Франции внимательно отслеживают ситуацию, складывающуюся вокруг потенциальной сделки.

В то время как Airbus отягощен ассигнованиями на свою программу A400M, бразильский производитель самолетов Embraer продвинулся еще на одну ступеньку на индийском рынке тактических перевозок. При этом экспорт С-390 и без того имеет ошеломляющий успех. Это очередной удар по французскому авиастроению

- говорится в издании Air & Cosmos.

Примечательно, что в классе C-390 французскому концерну Airbus нечего предложить. По всей видимости, в компании делали ставку на приобретение Индией тяжелого самолета А400М. Однако в Нью-Дели в итоге предпочли сотрудничество с Embraer.

Малоприятна эта новость и для российского авиастроения, которое до сих пор не смогло создать транспортного самолета среднего звена.

[media=https://youtu.be/w0VpUCKCc9c]

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бразилия
Венгрия
Индия
Нидерланды
Португалия
Франция
Чехия
Южная Корея
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Embraer
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