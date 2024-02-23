В Турции начались летные испытания перспективного истребителя Kaan

ЦАМТО, 22 февраля. Турецкая компания Turkish Aerospace объявила о начале летных испытаний перспективного национального боевого самолета Kaan.

Как сообщила компания Turkish Aerospace, самолет национальной разработки, который турецкие производители позиционируют как истребитель пятого поколения, совершил свой первый полет в 8:50 по местному времени 21 февраля на предприятии Turkish Aerospace в Анкаре. Продолжительность полета составила около 13 мин. Самолет развил скорость 230 узлов и достиг высоты 2425 м (8000 футов). В полете Kaan сопровождал истребитель F-16 ВВС Турции.

Как заявил руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гергюн, первый полет национального боевого самолета является большим достижением Турции. Посредством проекта Kaan страна не только получит истребитель пятого поколения, но и современные зарубежные технологии.

Длина Kaan составляет 21 м, размах крыла – 14 м, высота – 6 м. Он оснащен двумя двигателями, каждый из которых развивает тягу 27 тыс. фунтов (хотя прототип оснащен двигателями General Electric F110-GE-129, серийные самолеты планируется оборудовать двигателями турецкой разработки), и сможет развивать максимальную скорость 1,8М, выдерживать перегрузки от +9 g до -3,5 g. Практический потолок составит 16650 м.

Kaan будет оснащен РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), средствами радиоэлектронной борьбы, современными системами связи, навигации и идентификации, инфракрасной системой поиска и сопровождения цели IRST (Infrared Search and Track), а также усовершенствованной кабиной пилотов с дружественным интерфейсом человек-машина.

Как сообщал ЦАМТО, разработка перспективного национального боевого самолета TF-X началась в Турции в 2010 году. Контракт на создание концептуального проекта был заключен с компанией TAI в августе 2011 года. Контракт на разработку был подписан в августе 2016 года.

Обозначение Kaan ("хан") было присвоено перспективному национальному боевому самолету TF-X 1 мая 2023 года в ходе посещения предприятия Turkish Aerospace президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Разработка Kaan (ранее TF-X) является одним из ключевых направлений расширения возможностей ОПК Турции по производству высокотехнологичной продукции оборонного назначения. Kaan изначально задумывался как платформа для завоевания превосходства в воздухе, напоминающая американский F-22 "Раптор". Предполагалось, что истребители данного типа будут применяться совместно с закупленными в США F-35 "Лайтнинг-2". Планы изменились после того, как Вашингтон аннулировал контракт на поставку F-35 в 2019 году из-за закупки Анкарой ЗРС С-400 российского производства. Теперь, по замыслу руководства Турции, национальный боевой самолет должен стать основой перспективных ВВС страны.

Первую пробежку по ВПП в рамках наземных испытаний Kaan совершил 16 марта 2023 года. Ранее TAI заявляла, что рассчитывает поднять самолет в воздух в 2025 году. Тем не менее, исполнительный директор компании Темел Котиль в январе 2023 года в интервью CNN предположил, что прототип может совершить первый полет значительно раньше.

Всего в рамках программы разработки Kaan предусмотрена сборка семи летных прототипов. Планируется, что серийное производство истребителя начнется в 2028 году. После 2029 года предполагается собирать по два самолета в месяц (24 ед. в год). Kaan планируется эксплуатировать до 2070-х годов.