Новейший ударный беспилотник-тейлситтер «Чайка» отправляется в зону СВО для испытаний в боевых условиях

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Новый ударный беспилотник "Чайка", разработанный специально для российских военных, скоро появится в зоне проведения СВО, но пока только для тестирования. Работы над дроном продолжаются. Об этом сообщили в КБ "Стратим".

Ударный дрон "Чайка" построен по аэродинамической схеме тейлситтер, сочетающей в себе преимущества самолетного и мультироторных типов. Это позволяет беспилотнику стартовать как коптер и летать как самолет. Для применения дрона не нужны специальные площадки, катапульты или что-то еще. Беспилотник способен летать со скоростью до 100 км/час на дальность до 30 км и нести 4,5 кг полезной нагрузки. Как заявили в КБ, в качестве "груза" дрон может нести любой боеприпас, подходящий по весу, он специально разрабатывался под это.

Аппарат построен по аэродинамической схеме тейлситтер, буквально - "сидящий на хвосте". "Чайка" взлетает как коптер, потом переходит в горизонтальный полет в самолетном режиме и уже летит как самолет (...) он очень удобен в использовании

- приводит ТАСС сообщение.

Сейчас КБ собирает первую партию беспилотников, которая в марте отправится в зону СВО для тестирования в боевых условиях, готовится к производству установочная партия новых беспилотников. Как ранее сообщалось, также КБ ведет работу над дроном-камикадзе "Ястреб", который должен стать дешевым аналогом "Герани". Работы планируется завершить в первом полугодии этого года.