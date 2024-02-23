Укрепление «москитного флота» ВСУ: Европа наращивает поставки катеров

В течение последних двух дней сначала правительство Швеции, а затем Испании заявили о намерении передать киевскому режиму катера. При этом их поставки будут осуществляться в достаточно крупных размерах, что указывает на намерение украинских «партнеров» укрепить «москитный флот» ВСУ.

Стокгольм заявил о предоставлении 10 быстроходных ударных катеров Stridsbåt 90 и 20 десантных катеров класса G (Gruppbåt). Мадрид сообщил о поставках неназванной модели, но, вероятнее всего, речь идет о передаче катеров типа Zodiac Hurricane RHIB, которыми располагает корпус морской пехоты страны.

CB90, также известный как Stridsbåt 90 H (alv) или Strb 90 H, был разработан для ВМС Швеции компанией Dockstavarvet и принят на вооружение в 1990 году. Вес катера составляет от 13 т порожняком до 20,5 т при полной загрузке, общая длина 15,9 м, а ширина 3,8 м. Будучи оснащенным двумя дизельными двигателями Scania DSI14 V8 мощностью 625 л.с. и двумя водометами Kamewa FF, CB90 развивает скорость до 40 узлов в мелководных прибрежных водах. Дальность хода составляет 240 морских миль при скорости 20 узлов.

Экипаж состоит из трех человек, десант – из 21 бойца в полной выкладке. Варианты вооружения CB90 варьируются от трех пулеметов Browning M2HB и гранатомета Mk 19 до возможности нести 4 морские мины или 6 глубинных бомб. Некоторые версии, такие как CB90 HSM, оснащены дистанционно управляемой боевой станцией Saab Trackfire Remote Weapon Station.

Десантный катер Gruppbåt. Источник: topwar.ru

Десантный катер Gruppbåt может вместить только 8 бойцов с полным снаряжением, места для большего не остается. Он оптимален для перевозки подразделений на короткие расстояния по морю. При осадке всего три 0,3 м заходит он и в мелководные бухты. Мощность двигателя составляет 230 л.с., скорость 30 узлов. Поскольку катер не предназначен для ведения прямого боя, он не имеет вооружения.

Катер Zodiac Hurricane RHIB. Источник: topwar.ru

Катера Zodiac Hurricane RHIB производства Zodiac Milpro предназначены для решения широкого спектра задач. В зависимости от конкретной модели они имеют различную длину и, соответственно, разные десантные возможности. Сообщалось, что испанские войска получали модификации ZH-638 и ZH-738. На вооружении КМП должно числиться не менее 37 катеров этого семейства. Сколько именно получат ВСУ указано не было, но, видимо, не менее десятка.

Таким образом, ВСУ обзаведутся примерно полусотней катеров трех типов, подходящих для высадки и огневого прикрытия десанта как в акватории Днепра, так и на морском побережье. Для какой цели наращивается этот «москитный флот» и где он себя проявит, покажет время.