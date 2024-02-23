«Впечатляющая дальность полета»: истребитель Су-30МКИ ВВС Индии готов к испытаниям ракеты RudraM-III

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Индийская оборонка постепенно набирает темп, создавая собственные изделия взамен зарубежным, в частности российским.

Как указывается в издании IDRW, ВВС Индии готовятся к следующему этапу разработки семейства ракет RudraM класса «воздух-поверхность». По данным источников, компания HAL завершила переоборудование самолета Су-30МКИ, призванное обеспечить совместимость истребителя с новым вооружением, что позволяет приступить к проведению летных испытаний УР RudraM-III.

Этот дальнобойный вариант обладает впечатляющими возможностями. RudraM-III весом 1,6 тонны несет мощную боеголовку массой 300-400 кг и имеет ошеломляющую дистанцию полета 600 км при запуске с высоты 11 км при скорости хода 0,9 Маха

- говорится в издании.

Как отмечается, данный радиус действия значительно превосходит предшественников – ракеты RudraM и RudraM-II, что позволит нарастить ударные возможности ВВС. RudraM-III может поражать различные цели, такие как радиолокационные станции, бункеры, взлетно-посадочные полосы и ангары.

Эта универсальность делает данную ракету ценным активом в различных боевых сценариях

- поясняется в издании.

Су-30МКИ первоначально будет единственной платформой, способной использовать RudraM-III, однако в планах значится оснащение ею национальных легких истребителей Tejas Mk2.