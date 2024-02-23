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Военное обозрение

«Готовимся к охоте»: Вице-премьер Украины Фёдоров анонсировал новые удары по российским кораблям

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Источник изображения: topwar.ru

Украина готовит очередную операцию на море против кораблей Черноморского флота, обещая опробовать некую "инициативу", которая должна очень сильно не понравится российскому командованию. С таким заявлением выступил министр по инновациям Украины Михаил Федоров.

Киев намерен открыть "охоту" на российские боевые корабли в Черном море, применив какую ту новинку, способную "уменьшить" количество кораблей в составе Черноморского флота России. Подробности Федоров приводить не стал, но похвастал, что все станет ясно уже в ближайшие дни. До этого он обнародовал видео, в титрах которого указано "22 февраля 2024 года будет морской бой".

Российских кораблей будет меньше. Готовимся к охоте. Детали - завтра

- написал он в одной из запрещенных в России соцсетей.

Источник изображения: topwar.ru

Между тем, как предупреждает ТГ-канал "Рыбарь", в районе Крыма последние несколько дней очень сильно активизировалась разведка НАТО, явно собирающая сведения для нанесения очередного удара по полуострову. Накануне в воздухе находилось порядка восьми разведывательных самолетов, причем два из них дальнего радиолокационного обнаружения.

Предполагается, что атака будет комбинированной, с воздуха беспилотниками и ракетами, а с моря безэкипажными катерами. Киеву срочно нужна "победа", чтобы перебить негатив Авдеевки.

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Россия
Украина
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