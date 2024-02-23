Войти
ТАСС

Эксперты: переданные Украине западные боеприпасы могут попасть в руки злоумышленников

197
0
0
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

Специалисты вашингтонского аналитического Центра Стимсона считают, что даже после завершения конфликта отправленные Киеву снаряды "будут длительное время затруднять контроль" за распространением вооружений

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Снаряды, переданные Украине западными странами и не разорвавшиеся на поле боя, могут в конечном счете попасть в руки злоумышленников. С такой оценкой выступили специалисты вашингтонского аналитического Центра Стимсона.

Как следует из опубликованного на сайте аналитического центра доклада, "сотни тысяч артиллерийских снарядов, выпущенных за минувшие два года, вместе с широко применяемыми в последние месяцы кассетными боеприпасами оставят после себя буквально тонны неразорвавшихся боезарядов, которые легко могут быть переделаны для непредусмотренного использования злоумышленниками".

Специалисты отмечают, что передаваемые Киеву вооружения имеют "долгий срок хранения", который может "значительно превышать продолжительность этого конфликта", что со временем приведет к увеличению рисков. По оценкам аналитиков, даже после завершения конфликта переданные Украине боеприпасы "будут длительное время затруднять контроль" за распространением вооружений. Они призывают американское руководство принять меры для предотвращения роста незаконного оборота боеприпасов.

Эксперты отмечают, что передача Киеву властями США кассетных боеприпасов в совокупности с применением ВСУ противопехотных мин "неизбежно ставит под угрозу защиту мирного населения на десятилетия вперед".

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил по итогам заседания контактной группы по Украине в Брюсселе, что США и их союзники с февраля 2022 года предоставили Киеву военную помощь на сумму более $85 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
14.09.2023
Дания направит Украине пакет военной помощи в размере $833 млн
19.01.2022
Где и как рождаются фейки
12.11.2021
Onet (Польша): как Минск и Москва могут спровоцировать эскалацию конфликта на границе? Они склонны к безрассудству
09.01.2017
Год оружия
18.02.2014
Авианесущие корабли в делах и планах ОСК
05.12.2012
Суета вокруг БТР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 05:30
  • 59533
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.02 01:21
  • 1
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 15:13
  • 415
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы