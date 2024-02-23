Эксперты: переданные Украине западные боеприпасы могут попасть в руки злоумышленников

Специалисты вашингтонского аналитического Центра Стимсона считают, что даже после завершения конфликта отправленные Киеву снаряды "будут длительное время затруднять контроль" за распространением вооружений

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Снаряды, переданные Украине западными странами и не разорвавшиеся на поле боя, могут в конечном счете попасть в руки злоумышленников. С такой оценкой выступили специалисты вашингтонского аналитического Центра Стимсона.

Как следует из опубликованного на сайте аналитического центра доклада, "сотни тысяч артиллерийских снарядов, выпущенных за минувшие два года, вместе с широко применяемыми в последние месяцы кассетными боеприпасами оставят после себя буквально тонны неразорвавшихся боезарядов, которые легко могут быть переделаны для непредусмотренного использования злоумышленниками".

Специалисты отмечают, что передаваемые Киеву вооружения имеют "долгий срок хранения", который может "значительно превышать продолжительность этого конфликта", что со временем приведет к увеличению рисков. По оценкам аналитиков, даже после завершения конфликта переданные Украине боеприпасы "будут длительное время затруднять контроль" за распространением вооружений. Они призывают американское руководство принять меры для предотвращения роста незаконного оборота боеприпасов.

Эксперты отмечают, что передача Киеву властями США кассетных боеприпасов в совокупности с применением ВСУ противопехотных мин "неизбежно ставит под угрозу защиту мирного населения на десятилетия вперед".

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил по итогам заседания контактной группы по Украине в Брюсселе, что США и их союзники с февраля 2022 года предоставили Киеву военную помощь на сумму более $85 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.