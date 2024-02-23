У российской армии имеются успехи на поле боя, но никакого преимущества в конфликте нет. С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Американцы готовы признать некоторые успехи российской армии на поле боя, поскольку их трудно отрицать после падения Авдеевки, но вот признавать, что инициатива на поле боя перешла к России, в Вашингтоне не будут. По мнению США, если взять данные за все два года войны, то российская армия вообще чуть ли не проигрывает. По-видимому, в Госдепе решили взять средние показатели и придерживаться их.

На очередном брифинге в Госдепе Миллера спросили, считают ли они, что после падения Авдеевки российская армия получила преимущество на поле боя, на что представитель Госдепа твердо ответил, что нет.

Нет, мы вовсе так не считаем. Если вы изучите динамику данного конфликта на протяжении не то, чтобы двух лет, но в недавнем прошлом, то обнаружите, что да, Россия делает успехи на поле боя. Мы наблюдали ее успехи на выходных в силу того, что у Украины не было возможности снабдить вооружением ее войска

- заявил он.

Все неудачи украинской армии Миллер списал на отсутствие необходимого количества артиллерийских снарядов, в котором виноваты, конечно же, республиканцы, не желающие выделять Украине миллиарды долларов. Если бы ВСУ имели все необходимое, то непременно одержали бы победу.