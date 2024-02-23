«Часы на двигателях уже тикают»: силовой установке бомбардировщиков B-52 требуется замена

Пентагон планирует использовать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress на протяжении столетия, продлив срок их эксплуатации до 2050-х или даже 2060-х годов. Однако для этого они нуждаются в серьезной модернизации, в том числе замене силовой установки TF33, износ которой ожидается в ближайшее время.

Часы на этих двигателях уже тикают

- отметил подполковник Дж. Тим Кливер, курирующий программу обновления самолетов.

С его слов, необходимо «как можно быстрее преобразовать текущую модель H в модификацию [B-52] J», иначе бомбардировщики не смогут взлететь. Всего требуется модернизировать 76 машин, состоящих на вооружении ВС США.

Как указывается в издании Defense News, ВВС планируют закончить квалификационные испытания новых двигателей к концу 2024 года. Силовая установка F130 уже эксплуатируется на бизнес-джетах Gulfstream G650, однако при установке на B-52 ее следует адаптировать под конфигурацию иного планера.

Кроме новых двигателей бомбардировщики получат новые радары, авионику и другие усовершенствования.

Как ожидается, первые два тестовых B-52 будут проходить модернизацию с 2026 года. На нее уйдет несколько лет, а наземные и летные испытания продлятся с конца 2028 по 2031 год. В настоящее время стоимость программы модернизации всего парка бомбардировщиков планируется на уровне $12,4 млрд; только замена двигателей обойдется в $2,6 млрд.