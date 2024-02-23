Войти
Военное обозрение

«Часы на двигателях уже тикают»: силовой установке бомбардировщиков B-52 требуется замена

200
0
0
B-52 Stratofortress
B-52 Stratofortress.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Пентагон планирует использовать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress на протяжении столетия, продлив срок их эксплуатации до 2050-х или даже 2060-х годов. Однако для этого они нуждаются в серьезной модернизации, в том числе замене силовой установки TF33, износ которой ожидается в ближайшее время.

Часы на этих двигателях уже тикают

- отметил подполковник Дж. Тим Кливер, курирующий программу обновления самолетов.

С его слов, необходимо «как можно быстрее преобразовать текущую модель H в модификацию [B-52] J», иначе бомбардировщики не смогут взлететь. Всего требуется модернизировать 76 машин, состоящих на вооружении ВС США.

Как указывается в издании Defense News, ВВС планируют закончить квалификационные испытания новых двигателей к концу 2024 года. Силовая установка F130 уже эксплуатируется на бизнес-джетах Gulfstream G650, однако при установке на B-52 ее следует адаптировать под конфигурацию иного планера.

Кроме новых двигателей бомбардировщики получат новые радары, авионику и другие усовершенствования.

Как ожидается, первые два тестовых B-52 будут проходить модернизацию с 2026 года. На нее уйдет несколько лет, а наземные и летные испытания продлятся с конца 2028 по 2031 год. В настоящее время стоимость программы модернизации всего парка бомбардировщиков планируется на уровне $12,4 млрд; только замена двигателей обойдется в $2,6 млрд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
General Dynamics
Похожие новости
28.09.2021
B-52H получат новые двигатели от Rolls-Royce
22.04.2020
Корпорация Raytheon получила контракт на разработку американской крылатой ракеты LRSO
15.11.2016
Русский "Медведь": от Сталина до Трампа
03.03.2016
Битва за воздух: сможет ли F-35 побить российские самолеты
29.07.2015
С «Гранатами» на «Томагавки» — часть I
05.02.2014
Эпоха, люди, самолет
03.12.2012
Интегрированное поле боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 05:30
  • 59533
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.02 01:21
  • 1
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 15:13
  • 415
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы