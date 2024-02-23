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Военное обозрение

Турецкая компания разработала наземный беспилотник со «звуковой пушкой»

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Беспилотный наземный аппарат ASLAN
Беспилотный наземный аппарат ASLAN.
Источник изображения: topwar.ru

Звуковое оружие AVAZ, разработанное компанией ASELSAN, было интегрировано в беспилотный наземный аппарат ASLAN.

AVAZ обеспечивает направленное акустическое вещание и передачу голосовых сообщений на большие расстояния. Но его можно использовать также в качестве так называемой «звуковой пушки», воздействуя на противника или применяя во время социальных беспорядков.

AVAZ генерирует акустический луч мощностью до 153 дБ, который не является летальным, но способен разорвать барабанные перепонки и вызвать сильную боль или дезориентацию. Обычно этого достаточно, чтобы временно лишить человека дееспособности. Менее мощные звуковые волны могут вызвать у людей тошноту или дискомфорт.

Биологическое воздействие на различные внутренние органы и центральную нервную систему включает изменение вибротактильной чувствительности, сокращение мышц, эффекты в ЦНС, изменение сердечно-сосудистой функции, вестибулярные эффекты (связанные с внутренним ухом) и воздействие на грудную стенку и легочную ткань.

В настоящее время различные страны мира используют «звуковые пушки» в своих армиях и правоохранительных органах.

Тесты, проведенные на мышах, показывают, что порог повреждения легких и печени составляет около 184 дБ.

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Страны
Турция
Проекты
БПЛА
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