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ТАСС

Антонов обвинил США во втягивании нейтральных государств в конфликт на Украине

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Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Посол России отметил, что некоторые делегации стран Организации американских государств выразили недовольство "вбрасыванием в дискуссию вопросов, не входящих в сферу компетенции организации"

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена занимается втягиванием нейтральных государств глобального Юга в конфликт на Украине. Об этом заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. Заявление было распространено в среду через Telegram-канал посольства.

"Вашингтону и его сателлитам вместо подливания масла в огонь украинского конфликта и втягивания в него нейтральных государств Глобального юга следовало бы озаботиться выделением действенной помощи партнерам. Именно такие сюжеты должны обсуждаться на площадке ОАГ (Организации американских государств - прим. ТАСС)", - сказал он.

Антонов отметил, что некоторые делегации стран ОАГ выразили недовольство "вбрасыванием в дискуссию вопросов, не входящих в сферу компетенции организации". "Особенно на фоне множащихся и по-настоящему острых проблем в самой Латинской Америке. Будь то ухудшение социально-экономической ситуации, бушующий миграционный кризис или разгул транснациональной организованной преступности", - указал дипломат.

ОАГ со штаб-квартирой в Вашингтоне была создана в 1948 году. Она находится под контролем США. Формально в ее состав входили 35 государств Северной, Южной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В 1962 году под давлением США ОАГ приостановила членство Кубы. В 2017 году Венесуэла объявила о выходе из ОАГ и через два года в соответствии с уставом этой организации была исключена из ее состава. В ноябре 2021 года власти Никарагуа приняли решение о выходе страны из ОАГ в связи с ее вмешательством во внутренние дела республики. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Никарагуа
Россия
США
Украина
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