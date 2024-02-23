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Военное обозрение

Пресса США: «Малайзия из-за санкций с опаской относится к своему оружию российского производства»

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Источник изображения: topwar.ru

Мощный санкционный прессинг в отношении России, который организовали США с опорой на своих сателлитов, мешает не только продажам оружия из РФ за рубеж, но и вредит его эксплуатации в армиях, уже его использующих.

Как указывается в издании Defense News, оборонный потенциал Малайзии исторически сильно зависел от иностранных поставщиков, и Россия была одним из основных партнеров Куала-Лумпура в аэрокосмическом сегменте:

Похоже, ситуация меняется, поскольку самолеты российского производства, которые эксплуатируют ВВС страны, в настоящее время сталкиваются с рядом проблем.

Как отмечается, в 2017 году Малайзия сняла с вооружения свои истребители МиГ-29, но изо всех сил пытается сохранить в рабочем состоянии Су-30МКМ. Однако в будущем, как полагает автор, «от них может не остаться и следа».

Малайзия с опаской относится к своему оружию российского производства. Рассматривается возможность обращения к другим азиатским поставщикам, одновременно пытаясь создать местную промышленность. Санкции Запада против России представляют собой одну из ключевых причин, по которой правительство стремится закупать оружие в других странах

- говорится в прессе США.

Как поясняется, запреты, введенные против Москвы, не позволяют Малайзии напрямую закупать запасные части у Кремля. В условиях их нехватки самолеты в итоге выйдут из строя.

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Страны
Малайзия
Россия
США
Продукция
Су-30
Су-30МК
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