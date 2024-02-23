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ТАСС

В зоне СВО испытают беспилотник-тейлситтер "Чайка"

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Аппарат способен летать на расстояние до 30 км со скоростью не менее 100 км/ч и нести 4-5 кг полезной нагрузки

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ударный беспилотный летательный аппарат "Чайка", построенный по аэродинамической схеме "тейлситтер" и сочетающий преимущества БПЛА самолетного и мультироторного типов, в марте поступит для тестового применения в зону спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Стратим".

"Сейчас мы делаем опытную партию аппаратов, также идет постановка на производство для выпуска установочной партии изделий. В марте "Чайка" поедет для тестового применения в зону СВО", - заявили в организации.

В "Стратим" подчеркнули, что аэродинамическая схема "Чайки" дает преимущества в его использовании. "Аппарат построен по аэродинамической схеме тейлситтер, буквально - "сидящий на хвосте". "Чайка" взлетает как коптер, потом переходит в горизонтальный полет в самолетном режиме и уже летит как самолет. Таким образом, у беспилотника есть возможность взлетать просто с пятачка, ему не нужна ни катапульта, ни взлетная полоса, ни пороховой старт. Соответственно, он очень удобен в использовании", - заявили в организации.

Аппарат способен летать на расстояние до 30 км со скоростью не менее 100 км/ч. "Нагрузить "Чайку" можно чем угодно. Это ударный вариант, который способен нести 4-5 кг полезной нагрузки", - уточнили в "Стратим".

Ранее КБ сообщило о проведении летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе "Герань", работу над проектом "Ястреб" планируется закончить в первом полугодии 2024 года. 

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