Войти
ТАСС

Зксперт заявил, что Запад поставит Киеву Taurus и ATACMS для компенсации неудач ВСУ

213
0
0
Источник изображения: topwar.ru

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Страны Запада поставят Киеву для компенсации неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, уверен главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.

"Не надо иллюзий: поддержка Украины будет продолжаться всеми имеющимися способами, несмотря на провалы и проблемы, которые сегодня есть с точки зрения финансирования. Консенсусное решение западных элит - поддерживать Украину. Поэтому мы ожидаем поставку дальнобойного высокоточного оружия, - сказал ТАСС Коротченко. - Да, безусловно, нет сомнений, получат F-16, очевидно, получат и крылатые ракеты Taurus в том или ином варианте, получат американские системы ATACMS и расширят свои возможности в применении беспилотных средств как морского, так и воздушного базирования".

Коротченко отметил, что такое решение западные страны, в частности, Великобритания, США могут принять в условиях, "когда Украина не может реально сегодня дать какой-то результат в плане наступательных действий". Эксперт считает, что это делается с одной целью - "дать Украине возможность нарастить тактику террористических атак по критическим объектам инфраструктуры в глубине территории России". "В этом сегодня главная угроза, опасность, которую необходимо адекватно оценивать и вырабатывать меры", - добавил он.

В настоящее время Украина впала в полную зависимость от Запада, отметил в беседе с ТАСС полковник, Герой России Рустам Сайфуллин. "У ВСУ сейчас проблемы с финансированием, они не производят ничего сами, Украина полностью зависит от Запада", - заявил он.

По словам полковника, ВСУ уже "собрали всю военную технику по Европе, что осталось еще от Варшавского договора, когда был Советский Союз". "Мы разбили эту технику, и украинцы начали собирать все со стран блока НАТО - у них появились танки Leopard, РСЗО HIMARS. И мы опять все это разбиваем", - отметил Сайфуллин.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Ракеты Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщала, что США планируют передать Украине тактические ракеты для ударов по Крыму. 20 февраля первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким сообщала, что администрация США отказывается комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что американские власти склоняются к передаче Украине тактических баллистических ракет ATACMS, имеющих дальность стрельбы до 300 км. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
SCALP
Проекты
NATO
Похожие новости
16.11.2023
"Прорывов не будет". На Западе дали Украине мрачный прогноз
18.09.2023
"Я бы умер". Спецназовец ВСУ рассказал о главном уроке летнего наступления
18.07.2023
НАТО вернула мир во времена холодной войны
17.05.2023
"Война — это мир": Зеленский съездил в Европу за премией и оружием - Мнения ТАСС
08.02.2023
Российские ЗРК стали причиной отказа Запада поставлять F-16 Киеву
13.06.2022
Россия – вооруженный ракетами медведь. И Байден его боится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 05:30
  • 59533
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.02 01:21
  • 1
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 15:13
  • 415
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы