Зксперт заявил, что Запад поставит Киеву Taurus и ATACMS для компенсации неудач ВСУ

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Страны Запада поставят Киеву для компенсации неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, уверен главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.

"Не надо иллюзий: поддержка Украины будет продолжаться всеми имеющимися способами, несмотря на провалы и проблемы, которые сегодня есть с точки зрения финансирования. Консенсусное решение западных элит - поддерживать Украину. Поэтому мы ожидаем поставку дальнобойного высокоточного оружия, - сказал ТАСС Коротченко. - Да, безусловно, нет сомнений, получат F-16, очевидно, получат и крылатые ракеты Taurus в том или ином варианте, получат американские системы ATACMS и расширят свои возможности в применении беспилотных средств как морского, так и воздушного базирования".

Коротченко отметил, что такое решение западные страны, в частности, Великобритания, США могут принять в условиях, "когда Украина не может реально сегодня дать какой-то результат в плане наступательных действий". Эксперт считает, что это делается с одной целью - "дать Украине возможность нарастить тактику террористических атак по критическим объектам инфраструктуры в глубине территории России". "В этом сегодня главная угроза, опасность, которую необходимо адекватно оценивать и вырабатывать меры", - добавил он.

В настоящее время Украина впала в полную зависимость от Запада, отметил в беседе с ТАСС полковник, Герой России Рустам Сайфуллин. "У ВСУ сейчас проблемы с финансированием, они не производят ничего сами, Украина полностью зависит от Запада", - заявил он.

По словам полковника, ВСУ уже "собрали всю военную технику по Европе, что осталось еще от Варшавского договора, когда был Советский Союз". "Мы разбили эту технику, и украинцы начали собирать все со стран блока НАТО - у них появились танки Leopard, РСЗО HIMARS. И мы опять все это разбиваем", - отметил Сайфуллин.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Ракеты Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщала, что США планируют передать Украине тактические ракеты для ударов по Крыму. 20 февраля первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким сообщала, что администрация США отказывается комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что американские власти склоняются к передаче Украине тактических баллистических ракет ATACMS, имеющих дальность стрельбы до 300 км.