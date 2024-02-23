Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины

Достижению мира в этой стране могут способствовать политические перемены, которые произойдут в результате выборов в Европарламент и президентских выборов в Соединенных Штатах, заявил премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 22 февраля. /ТАСС/. Никто в Европе не верит в победу Украины, а достижению мира в этой стране могут способствовать политические перемены, которые произойдут в результате выборов в Европарламент и президентских выборов в США. Как стало известно газете Magyar Nemzet, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на закрытом совещании парламентских фракций правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее партнеров - христианских демократов.

Говоря о прогнозах международной ситуации на ближайшее время, он отметил, что конфликт на Украине "не закончится, а нагрузка на Европу будет возрастать, потому что в Америке из-за споров по поводу президентских выборов финансовая поддержка Украины уменьшится". "Поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену. Фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины", - заявил глава правительства, обращаясь к депутатам, которые собрались в курортном городе Балатональмади на берегу озера Балатон для проведения двухдневного совещания перед открытием весенней сессии венгерского парламента, запланированным на 26 февраля.

По сведениям Magyar Nemzet, Орбан подчеркнул необходимость перемен в руководстве Евросоюза и выразил уверенность в том, что они могут произойти по итогам июньских выборов в Европарламент. "Мы можем [победить] и победим на выборах в Европейский парламент", - заявил он, имея в виду усиление позиций не только ФИДЕС, но и других европейских правых партий.

Премьер выразил уверенность, что не только в Брюсселе, но и в Вашингтоне в этом году могут произойти перемены, отметила газета, считающаяся близкой к правительству страны. "Выборы в Европейский парламент и президентские выборы в США могут наконец принести мир в Европу", - процитировала его Magyar Nemzet.

Орбан практически открыто желает победы на ноябрьских выборах в США бывшему президенту Дональду Трампу и выражает надежду, что он поможет прекратить вооруженный конфликт на Украине. "Через девять месяцев мы будем сильнее, чем сейчас", - заявил премьер, предвкушая победу Трампа, которого он считает своим политическим союзником и с которым у него установились хорошие отношения. Ранее Орбан неоднократно говорил, что, по его мнению, в переговорах об украинском урегулировании должны участвовать не только Украина и Россия, но и Соединенные Штаты, которые оказывают наибольшую финансовую и военную поддержку правительству в Киеве.