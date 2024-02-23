Bloomberg: настроение украинских властей на фоне неудач на поле боя заметно ухудшилось

По данным агентства, у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, при этом "политические распри в западных столицах" задерживают новую помощь Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Настроение в Киеве заметно ухудшилось на фоне неудач на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи от западных стран. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, президент Украины Владимир Зеленский был вынужден сменить военное руководство из-за споров по поводу мобилизации и стратегии ведения боевых действий. Как отмечает агентство, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы, при этом "политические распри в западных столицах" задерживают новую помощь Киеву.

Из-за такого положения дел и оставления украинскими войсками Авдеевки, пишет Bloomberg, настроение в Киеве стало "более мрачным".

Ранее газета The New York Times информировала, что сдача Авдеевки может иметь разрушительные последствия для и без того слабого морального духа ВСУ.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны РФ, сейчас войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.