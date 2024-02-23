Войти
ТАСС

Bloomberg: настроение украинских властей на фоне неудач на поле боя заметно ухудшилось

195
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным агентства, у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, при этом "политические распри в западных столицах" задерживают новую помощь Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Настроение в Киеве заметно ухудшилось на фоне неудач на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи от западных стран. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, президент Украины Владимир Зеленский был вынужден сменить военное руководство из-за споров по поводу мобилизации и стратегии ведения боевых действий. Как отмечает агентство, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы, при этом "политические распри в западных столицах" задерживают новую помощь Киеву.

Из-за такого положения дел и оставления украинскими войсками Авдеевки, пишет Bloomberg, настроение в Киеве стало "более мрачным".

Ранее газета The New York Times информировала, что сдача Авдеевки может иметь разрушительные последствия для и без того слабого морального духа ВСУ.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны РФ, сейчас войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
22.01.2024
В Госдуме заявили, что смена тактики на фронте не спасет Киев
23.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
23.06.2023
Шойгу заявил о коллективной войне Запада против России
06.01.2023
Шойгу отдал указания о прекращении огня в зоне СВО с 12:00 6 января на 36 часов
13.10.2022
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию на Украине
04.11.2019
"Ядерный взрыв в России": в Киеве предложили атаковать АЭС
02.05.2017
Эстония опасается, что Россия разместит войска в Белоруссии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 05:30
  • 59533
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.02 01:21
  • 1
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 15:13
  • 415
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы