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ТАСС

СМИ: конгрессмены-республиканцы спорят о дальнейшей помощи Киеву

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По данным портала Punchbowl News, помощь Украине была одной из основных тем, которые обсуждали на этой неделе во Флориде ключевые фигуры Республиканской партии в нижней палате Конгресса

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Конгрессмены-республиканцы спорят о целесообразности оказания дальнейшей помощи Украине на серии закрытых встреч в штате Флорида, проходящих во время перерыва в работе Палаты представителей США. Об этом сообщил в среду портал Punchbowl News.

По его сведениям, помощь Киеву была одной из основных тем, которые обсуждали на этой неделе во Флориде ключевые фигуры Республиканской партии в нижней палате Конгресса США. "Между конгрессменом Френчем Хиллом (республиканец, от штата Арканзас) и председателем юридического комитета Палаты представителей Джимом Джорданом (республиканец, от штата Огайо) произошел горячий спор о будущей помощи Украине. Хилл, который является членом спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по разведке, поддерживает выделение дополнительных средств для Украины", - говорится в материале.

"Джордан известен скептическим отношением к Украине. Джордан задал вопрос о том, каков желаемый результат дальнейшего вложения миллиардов долларов в конфликт, что отражает позицию многих консерваторов в Республиканской партии", - сообщается в публикации. "Этот спор демонстрирует наличие двух полюсов среди республиканцев в Палате представителей в вопросе об отправке дополнительных средств Киеву", - подчеркивается в статье.

По сведениям Punchbowl News, в числе основных тем обсуждения также меры по продлению финансирования работы федерального правительства. "Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Джейсон Смит (республиканец, от штата Миссури) публично задавался вопросом о том, почему [спикер Палаты представителей Майк] Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) тратит так много времени во время перерыва на то, чтобы говорить о помощи Украине, когда через считанные дни может наступить прекращение финансирования правительства", - говорится в материале.

Споры на Капитолийском холме

Американская администрация почти четыре месяца назад направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по законопроекту. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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