В НАТО впервые прокомментировали потерю ВСУ Авдеевки

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, отступление ВСУ из Авдеевки демонстрирует, что на поле боя сложилась чрезвычайно сложная обстановка, но НАТО продолжит поддерживать Украину

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки демонстрирует, что на поле боя сложилась чрезвычайно сложная обстановка, но НАТО продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Отступление украинских сил из Авдеевки демонстрирует, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная, но украинцы все время превосходят ожидания [альянса], и НАТО продолжит поддерживать Украину", - сказал он.

Это стало первой реакцией официальных представителей НАТО на потерю ВСУ Авдеевки.

Столтенберг в то же время подчеркнул, что за последние дни страны НАТО "объявили о новых пакетах военной поддержки для Украины на миллиарды евро, в том числе в плане ПВО, артиллерии, боеприпасов".