Войти
ТАСС

В Индии завершили испытания ракетного двигателя для будущей пилотируемой миссии

207
0
0
ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

В общей сложности двигательная установка проработала в тестовом режиме около 4 часов

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 февраля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно завершила испытания криогенного двигателя для будущей первой пилотируемой миссии страны. Об этом ISRO сообщила в пресс-релизе.

"ISRO достигла значительной вехи в адаптации криогенного двигателя CE20 для пилотируемой ракеты-носителя LVM3 в рамках миссии "Гаганьян", заключительный раунд наземных испытаний состоялся 13 февраля", - говорится в сообщении ведомства.

Испытания прошли в штате Одиша на полигоне на горе Махендрагири. Они включали разные компоненты, в том числе демонстрационный тест, проверку работы на продолжительной нагрузке как в штатных условиях, так и в нештатных. "Все наземные испытания двигателя CE20 для миссии "Гаганьян" успешно завершены", - добавили в ISRO.

В общей сложности двигательная установка проработала в тестовом режиме около 4 часов. "ISRO успешно выполнила приемо-сдаточные испытания ракетного двигателя, выбранного для первой непилотируемой миссии G1, которая предварительно запланирована на второй квартал 2024 года. Этот двигатель станет верхней ступенью для пилотируемой ракеты LVM3", - добавили в организации.

Если первый полет ракеты LVM3 без экипажа запланирован на второй квартал 2024 года, то запуск пилотируемой миссии планируется к концу 2025 года, об этом ранее говорил глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия планировала отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" отложена. Четверо индийских астронавтов уже прошли подготовку в российском Звездном городке. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.02.2022
Без денег, но с широкими планами: что известно об индийской космонавтике?
30.12.2020
Огонь по шашлыкам
03.01.2020
Первые четыре индийских астронавта начнут подготовку в России в январе
22.08.2019
Четыре индийских космонавта пройдут отбор и подготовку в России
20.05.2019
Индия в течение 10 лет отправит в космос семь беспилотных научных миссий
04.03.2014
Индия планирует к 2020 году запустить космический аппарат к Солнцу
11.12.2008
Индия и Россия выходят на новый этап сотрудничества в сфере космических технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 05:30
  • 59533
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.02 01:21
  • 1
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 15:13
  • 415
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы