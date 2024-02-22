«Основания для опасений есть»: Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне

Лукашенко призвал белорусов ментально и стратегически подготовиться к войне

Война Белоруссии не нужна, но к ней надо быть готовыми «ментально и стратегически», заявил Александр Лукашенко на совещании с силовиками. По его словам, силы НАТО скопились у границ Союзного государства, а Москва, Минск и страны Запада находятся в центре крупнейшего конфликта. Лукашенко добавил, что все самые «кровавые походы» шли с запада на восток и «с позором откатывались в обратную сторону».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сотрудников силовых ведомств страны «ментально и стратегически» готовиться к третьей мировой войне. Речь об этом зашла на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения нацбезопасности, написало агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, Белоруссии «не нужна война», но в то же время пора откинуть «иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта». Политик напомнил о росте числа горячих точек.

«Нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в последние десятилетия начали забываться уроки Первой и Второй мировых войн. По его словам, нет страны, которая бы чувствовала себя в абсолютной безопасности.

По словам Лукашенко, Белоруссия, Россия и страны Запада находятся в центре крупнейшего мирового конфликта. По его мнению, "аппетит и активность коллективного Запада" будут расти.

«Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения», - отметил он, пояснив, что США и союзники продолжат расширять НАТО.

Техника альянса, по словам Лукашенко, скопилась у границ Союзного государства. Он утверждает, что на сопредельных с Россией и Белоруссией территориях размещены 32 тыс. солдат НАТО, свыше 1000 единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, а также около 160 артиллерийских систем и минометов.

В то же время белорусский президент отметил, что на вооружение армии республики прибыли два дивизиона ракетных комплексов «Искандер-М» и два зенитных ракетных дивизиона С-400 для обеспечения безопасности страны.

Угроза с Запада

По мнению Лукашенко, стратегия стран Запада заключается в нанесении "глобального поражения" Белоруссии и России, после чего они намереваются разобраться и с их территориями.

«Вы понимаете, какой замес, какая бойня развернется на этих землях», - сказал он.

На той же встрече Лукашенко предупредил и об опасности для национальной безопасности внутри страны. Он выступил с утверждением, что сторонники «радикальной белорусской оппозиции», дислоцирующиеся за границей, планируют вторжение в республику с целью захвата «какого-нибудь районного центра». Там, убежден Лукашенко, они объявят себя новой властью Белоруссии.

«Сегодня из-за рубежа отдельные сторонники "перемен" заявляют о намерении зайти в Беларусь для ее "освобождения" - захватить хотя бы какой-то районный центр. Объявить там независимую Беларусь и оттуда начинать действовать», - сказал он.

Лукашенко неоднократно говорил о рисках третьей мировой войны из-за санкций Запада. Он утверждал, что опасность увеличивают как западные санкции, так и учения стран НАТО. В конце января президент России Владимир Путин на встрече с Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут работать для обеспечения «равной и неделимой безопасности».

Анастасия Новикова