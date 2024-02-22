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Ростех

Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова

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Источник изображения: Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил сегодня с рабочим визитом Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова Объединенной авиастроительной корпорации, где ознакомился с работой предприятия и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Владимир Путин поднялся на борт одного из них – в кабину за штурвал.

При подготовке к производству модернизированных «Белых лебедей» была сформирована кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в Ростех. Предприятия Госкорпорации провели масштабную работу для возобновления выпуска этих самолетов.

«Возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 стало настоящим вызовом для всей кооперации предприятий Ростеха – в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета. Сегодня можно уверенно сказать, что с этим вызовом мы успешно справились. Модернизированный самолёт Ту-160М сохраняет внешний облик, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых решений. В настоящее время это один из наиболее мощных боевых самолетов в мире», – прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В настоящее время самолеты Ту-160М оснащаются современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения.

Напомним, Ту-160 – это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
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