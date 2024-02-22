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Одной из главных тем в зарубежных СМИ сегодня является «спланированный отвод» подразделений ВСУ из долгосрочного укрепрайона в городе Авдеевка (ДНР).

Стоит отметить, что несмотря на попытки Киева убедить мировую общественность в том, что ничего катастрофического не произошло, многие эксперты увидели в данном событии переломный момент, который неминуемо приведет к военному поражению ВСУ, несмотря на непрекращающуюся помощь со стороны Запада.

В свою очередь, заместитель главного редактора одного из немецких изданий Пауль Ронцхаймер выдвинул предположение, почему у украинской армии возникли столь масштабные проблемы, а ВС РФ удалось взять под контроль, ранее считавшуюся неприступной, Авдеевку.

В ходе интервью каналу Das Erste эксперт выразил мнение, что успех российской армии напрямую связан с применением планирующих авиабомб и наличием большого количества дронов. Кроме того, журналист отметил, что ВС РФ превосходят ВСУ и в людях.

В итоге, Ронцхаймер, как и многие западные эксперты, сделал неутешительные для киевского режима выводы. С его слов, сегодня уже всем очевидно, что преимущество на поле боя у российской армии. В то же время в украинских войсках царит полное разочарование.

С самого начала российской СВО украинская армия не оказывалась в таком тяжелом положении, как сейчас

- заявил немецкий журналист.