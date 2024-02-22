Премьер Норвегии не считает ситуацию на Украине войной против НАТО

Йонас Гар Стёре заявил, что от эскалации вооруженного конфликта на украинской территории не выиграет никто

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Продолжающийся конфликт на Украине нельзя назвать войной России против НАТО. Такое мнение выразил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью телеканалу France 24.

"От эскалации вооруженного конфликта на Украине не выиграет никто", - заявил он, комментируя слова журналиста о поставках дальнобойных ракет на Украину. "Это не война против НАТО. Я думаю, было бы безответственно двигаться в этом направлении", - отметил глава правительства. В то же время он подчеркнул, что его страна будет "делать все возможное для продолжения поддержки [Украины]".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Североатлантического альянса по координации поставок оружия Киеву говорят о прямом вовлечении организации в конфликт. По ее словам, учитывая сложности с военной помощью Киеву, выделяемой США и Евросоюзом, альянс "намерен взять на себя роль координатора оружейных поставок режиму [президента Украины Владимира] Зеленского".