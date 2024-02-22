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Военное обозрение

ВСУ используют САУ «Богдана» на шасси самосвала Tatra Phoenix

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы фотографии, на которых запечатлена 155/52-мм САУ 2С22 «Богдана-4», состоящая на вооружении 47-й артиллерийской бригады ВСУ. Примечательно, что в качестве базы для нее использовалось шасси гражданского самосвала.

Эта обновленная версия самоходки «Богдана» установлена на чешском шасси Tatra 158 Phoenix 8x8

- указывается в издании Army Recognition.

Как поясняется, на данный момент ВСУ имеют на вооружении четыре версии данной САУ (1.0, 2.0, 3.0 и 4.0). Аналогично варианту 2.0, эта модификация 4.0 оснащена бронированной кабиной, разработанной и произведенной украинской компанией Ukrarmor. Она и была установлена на шасси чешского самосвала.

Источник изображения: topwar.ru

Эти кабины продемонстрировали устойчивость к взрывному воздействию, подобно тому, которое вызывают российские беспилотники-камикадзе ZALA Lancet, спасая жизни членов экипажа

- полагают в издании.

Tatra Phoenix, на которые стали устанавливать орудие, ранее активно использовались в горнодобывающей промышленности страны. Данная модель отличается своими внедорожными возможностями, что позволяет ей передвигаться по пересеченной местности. В качестве двигателя используется PACCAR MX с водяным охлаждением мощностью до 375 кВт (503 л.с.).

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