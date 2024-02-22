Reuters: Блинкен заявил, что не видит условий для переговоров по Украине

Госсекретарь США поблагодарил Лулу да Силву за участие Бразилии в разработке так называемой формулы мира по Украине

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что Вашингтон не видит условий для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

По его словам, Блинкен сообщил бразильскому лидеру, что американская администрация "не видит условий для дипломатии".

Госсекретарь также поблагодарил Лулу да Силву за участие Бразилии в разработке так называемой формулы мира по Украине, добавил чиновник.

Встреча Блинкена и Лулы да Силвы прошла в бразильской столице. Оттуда глава американского внешнеполитического ведомства отправился в Рио-де-Жанейро для участия в заседании глав МИД Группы двадцати. В нем также принимает участие глава МИД России Сергей Лавров. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.