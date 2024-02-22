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Военное обозрение

Генпрокуратура РФ инициировала пересмотр приватизации Ивановского завода тяжёлого станкостроения

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Прокуратура России.

В Ивановской области дан старт пересмотру итогов приватизации государственного имущества. Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в арбитражный суд Ивановской области с иском об отмене итогов приватизации Ивановского завода тяжелого станкостроения.

Речь идет о стратегически значимом для нашей страны предприятии. Ивановский завод тяжелого станкостроения был основан в 1953 году с целью производства универсальных расточных станков. Уже к 1980-м годам завод стал лидером в сфере отечественного станкостроения. Он снабжал станками предприятия оборонной, аэрокосмической, автомобильной промышленности, ряда других отраслей. Станки, произведенные на этом предприятии, поставлялись и за рубеж.

В «лихие девяностые» годы ХХ века завод постигла судьба многих других отечественных предприятий. Он был приватизирован. Генеральная прокуратура РФ в итоге пришла к выводу, что приватизация предприятия осуществлялась с явными нарушениями законодательства страны. Так, решение о приватизации завода принималось не на федеральном, а на областном уровне.

По утверждению надзорного органа, действия новых собственников завода привели к банкротству этого предприятия. В итоге был нанесен серьезный ущерб экономике страны и ее обороноспособности, учитывая, что завод производил станки и для оборонно-промышленного комплекса. Теперь Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском, требуя возврата государству всего движимого и недвижимого имущества предприятия.

Случай обещает стать прецедентным, открыв путь и для пересмотра итогов приватизации других стратегически значимых для нашей страны предприятий. Настает то время, когда подобные объекты должны быть возвращены под контроль государства.

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