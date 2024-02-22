США не предоставили долгосрочный план обслуживания переданной Украине техники

В отчете управления генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча сказано, что Вашингтон передал ВСУ лишь ограниченное количество запасных частей и боеприпасов

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не предоставили долгосрочный план обслуживания техники, которую передали Украине в период с января по сентябрь 2023 года, а также запасные части и боеприпасы в достаточном количестве. Об этом говорится в отчете управления генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

"Министерство обороны [США] предоставило Украине бронетехнику и системы ПВО без плана их содержания на долгосрочную перспективу", - указал он. Согласно отчету, речь идет о БМП Bradley, бронетранспортерах Stryker, танках Abrams и системах ПВО Patriot.

В документе отмечается, что США вместе с техникой передали ВС Украины лишь ограниченное количество запасных частей и боеприпасов. Без дополнительного оборудования и снарядов, а также соответствующего технического обслуживания украинцы не смогут поддерживать технику в надлежащем состоянии, говорится в отчете.

"Хотя Пентагон в настоящее время занимается разработкой этого плана, отсутствие предусмотрительности в этом вопросе вызывает озабоченность", - добавил Сторч. Согласно отчету, подобные проблемы также "ставят под угрозу способность Украины" эффективно использовать американскую технику.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на земле.