Эксперт назвал предназначение вездеходов «Бэргэн»

Эксперт Матвийчук: вездеход «Бэргэн» отличается повышенной проходимостью

Вездеходы «Бэргэн», которые Якутия отправила в зону проведения специальной военной операции (СВО), нужны для перевозки состава и грузов. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал в среду, 21 февраля.

«Бэргэн» — это бронированный автомобиль с повышенной проходимостью. Ничем другим он не отличается. Это автомобиль только для перевозки личного состава и грузов», — поделился специалист в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день власти Якутии сообщили о планах направить в зону СВО два колесных вездехода «Бэргэн» с противоосколочной защитой, передает RT.

Они обладают закрытым кузовом, на который навешиваются бронелисты, сообщает телеканал «360».

Грузоподъемность машин превышает 1 т, пишет ИА «Регнум». Вездеходы пользуются популярностью у якутских охотников и рыбаков. Теперь снегоболотоходы протестируют в боевых условиях.

Ранее, 19 января, «Известиям» писали о трех самых надежных снегоболотоходах. Они предназначены для передвижения в сложных снежных условиях, перевозки людей и грузов по пересеченной местности.

В тройку лидеров входят вездеход «Тайфун», вездеход «Тром-8» и вездеход-амфибия «Трэкол Вега».