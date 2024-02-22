"Калашников" наращивает мощности по производству высокоточных изделий

ЦАМТО, 21 февраля. Готов к работе первый участок нового цеха термообработки, открытый на заводе концерна "Калашников" в Ижевске в рамках расширения производства высокоточных изделий.

Новый цех площадью 2000 кв.м. рассчитан на установку более 20 вакуумных и отпускных печей для термообработки заготовок будущих деталей снарядов. Все оборудование оснащено современным программным обеспечением, что позволяет автоматизировать процесс термообработки и точнее контролировать его параметры. Это повысит качество выпускаемой продукции.

Рост объемов производства связан с кратным увеличением гособоронзаказа в текущем году. Об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. Глава военного ведомства акцентировал внимание руководства предприятия на востребованности зенитных управляемых ракет. По его словам, это крайне важные и нужные изделия для защиты объектов критической инфраструктуры экономики России.

На заводе "Калашников" это уже третий участок, запущенный на высокоточном производстве с прошлого года. Ранее для выпуска артиллерийских боеприпасов в дивизионе производства спецтехники был введен в эксплуатацию новый механический участок на 80 фрезерных и токарных станков, благодаря чему на заводе было создано более 160 рабочих мест, а в ближайшей перспективе появятся еще свыше 200 рабочих мест.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".