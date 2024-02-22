Bloomberg: Франция испытывает трудности с финансированием обещанной Украине помощи

Агентство связывает трудности с тем, что 18 февраля правительство понизило прогноз роста ВВП страны на 2024 год, а также заявило, что ему придется сократить расходы на €10 млрд, чтобы выполнить обя...

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Французским властям трудно изыскать средства для финансирования обещанной Украине помощи в размере €3 млрд из-за необходимости сокращения государственных расходов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По их данным, министерства обороны, иностранных дел и финансов Франции будут вынуждены перераспределить средства и изыскать сбережения для финансирования обещанного Украине пакета помощи в размере €3 млрд, предназначенного для закупки ракет и артиллерии. Агентство связывает трудности с тем, что 18 февраля правительство понизило прогноз роста ВВП страны на 2024 год, а также заявило, что ему придется сократить расходы на €10 млрд, чтобы выполнить обязательства по ограничению бюджетного дефицита.

По словам одного из собеседников агентства, у правительства нет возможности вносить изменения в бюджет на текущий год для финансирования нового пакета помощи Украине. По мнению другого источника, €400 млн, которые Франция выделила на финансирование вооруженных сил до 2027 года, не предполагает вариантов для оказания Киеву дополнительной помощи.

16 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое предусматривает выделение Парижем дополнительной военной помощи Киеву на сумму €3 млрд. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с ТАСС назвал это решение безумием.